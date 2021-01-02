تصريحات جديدة لـ سهي عرفات عن قاتل زوجها

السبت، 02-01-2021
11:33 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكدت سهي عرفات
أرملة الرئيس الفلسطين
ي الراحل ياسر عرفات
أن كل ما تناقلته
الصحافة الإسرائيل
ية نقلا عنها خارج عن سياقه الأصلي .
و أضافت في البيان الذي نشرته علي صفحتها الرسمية علي " انستجرام
" :" ريد أن أوضح شئ مهم للصادقين من أبناء شعبنا.أنا عملت مقابله
مع التلفزيون الإسرائيل
ي في فيلم وثائقي عن أبو عمار وسيعرض بعد أسبوع، وكل ما تناقلته
الصحافة هو خارج عن سياقه الأصلي. وأنا أصر أن موضوع أبو عمار لسه عند القضاء ولا استطيع
أن اتهم أحد بقتله حتى إسرائيل
لأن ليس عندي أي دليل وأيضا ليس عندي دليل ضد حد لحد
الآن ولا أريد أن تلزق التهم في معارك سياسيه كيديه فلسطين
يه داخليه من دون دليل قاطع.
تصريحاتي لم تتغير منذ أن استشهد أبو عمار أنني من دون دليل قاطع لن اتهم أحدا. هذا
الذي قلته في المقابلة وسأقوله في المقابلات الأخرى. وقلت اتهمنا بالإرهاب زي مانديلا
وغيره ولكن هذا الإرهاب الذين تتحدثون عنه هو الذي أوصل صوتنا إلى العالم أجمع. وبما
أن الفيلم وثائقي قلت رأيي إن الانتفاضة غلط كانت لأننا خسرنا كتيرا وحربنا معهم كانت
غير متساوية.. لن أخاف أن أعطي رأيي حتى أن حرف " .
جدير بالذكر أن صحيفة " يديعوت أحرونوت "
الإسرائيل
ية نقلت عن سهي عرفات
أن زوجها مات مسموم بشكل مؤكد ولكن ليس علي يد
إسرائيل
.