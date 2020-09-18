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تسجيل مسرب يكشف مفاجأة في محاكمة " نويد أفكاري" قبل إعدامه

نويد أفكاري
تسجيل مسرب يكشف مفاجأة في محاكمة المصارع الإيراني قبل إعدامه
الجمعة، 18-09-2020 10:53 ص عبد القادر وحيد- متابعات
في تطورات ردود الفعل عقب تنفيذ حكم الإعدام في المصارع الإيراني نويد أفكاري، نشر مركز "أوسلو لحقوق الإنسان" تسجيلا صوتيا من داخل قاعة محاكمته.
 ويكشف التسجيل تهرب القاضي من عرض مشهد القتل المزعوم، الذي يظهر قتل المصارع الشاب لأحد الموظفين، خلال تظاهرات 2018.
كما تضمن التسجيل المسرب، طلب الشاب الإيراني من القاضي عرض المقطع المصور الذي يدينه، ويوثقجريمته.
من جانبه رفض القاضي طلب نويد، معتبراً أن خطوة كهذه، مجرد شكليات، حيث وجّه لأفكاري الحديث قائلا : "أنا أحصّل التفاصيل المطلوبة، حتى ألف حبل المشنقة حول عنقك".
وكانت السلطات الإيرانية، قد نفذت حكم القصاص بالإعدام بحق بطل المصارعة، نافيد أفكاري السبت الماضي.
وقال رئيس المحكمة العليا في محافظة فارس كاظم موسوي حينها : "تم تنفيذ حكم القصاص بالإعدام بحق نافيد أفكاري صباح السبت بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وبإصرار من عائلة القتيل حسن تركمان على تنفيذ الحكم".
وكان القضاء الإيراني قد أصدر حكما بإعدام البطل الرياضي أفكاري البالغ 27 عاما لإدانته بقتل مسؤول أمني خلال مظاهرة في مدينة شيراز جنوب إيران عام 2018 .
 

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