تركي الحمد: غير المسلمين ليسوا كفارا

الأحد، 04-10-2020
09:45 ص
عبد القادر وحيد
قال الكاتب السعودي
تركي الحمد
إن الكافر هو من يعتقد غير الحق.
وعن لفظ الكفار
لغير
المسلمين قال تركي الحمد
في تدوينة له على حسابه في تويتر: "الكفر لغة هو
السترو التغطية والإخفاء، ولذلك يقال للفلاح والزارع كافرا لأنه يطمر البذور
بالتراب، وفي مصر،كثير من القرى تبدأ بكلمة "كفر"، فهي قرى فلاحين،أي
كفار بالمعنى اللغوي".
وأضاف الحمد :" لذا،
فإن الكافر هو من علم الحق وأنكره وأخفاه، وهذا لا ينطبق على أصحاب العقائد
الأخرى، لذا فهم ليسوا بكفار".
جاء هذا في رده على
حساب وفاء الرشيد التي تساءلت قائلة: "سؤال: هل أي أحد غير مسلم يعتبر كافرا؟".
كما رد على أحد
متابعيه الذي وجه له سؤالا :" طيب قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو
المسيح بن مريم؟ قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ ألا تنطبق هذه
الآيات على المسيحيين؟".
ليرد عليه تركي
الحمد: " كفر الذين قالوا بذلك في البدء، وهم مؤسسو الكنيسة، الذين كانوا
يعلمون أن ذلك ليس صحيحا، أما عامة المسيحيين فلا جناح عليهم ولا تثريب، لأنهم
ورثوا العقيدة معتقدين بصحتها، وبالتالي فهم ليسوا كفارا، لأنهم صادقين مع أنفسهم".