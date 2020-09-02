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تركي الحمد عن اتفاقية السلام مع إسرائيل: "الميّة تكدب الغطاس"

تركي الحمد
تركي الحمد عن اتفاقية السلام مع إسرائيل: "الميّة تكدب الغطاس"
 
الأربعاء، 02-09-2020 09:56 ص عبد القادر وحيد
ثمّن الكاتب السعودي تركي الحمد الدور الذي تقوم به الإمارات في علاقتها بإسرائيل، مطالبًا الدول العربية بأن تدعم الإمارات وتحذو حذوها.

وكتب الحمد في سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر: في 19 نوفمبر، 1977، كنت طالبا شابا قوميا مؤدلجا حتى النخاع، وكنا مجموعة من الطلبة العرب نتابع وقائع وصول السادات إلى إسرائيل على شاشة التلفاز في مقهى الجامعة، والغضب يكاد يفجر الصدور منا، على ذاك "الخائن" أنور السادات، الذي تجرأ على إهدار "كرامة الأمة"

وأضاف تركي الحمد: "مرت السنون قبل أن ندرك حكمة السادات، وأنه كان يدشن مرحلة جديدة في المشهد السياسي العربي، وهي مرحلة ما يمكن أن يسمى "بالعقلانية السياسية".

وتابع: وتبين أن ذاك "الخائن" كان رائدًا في ذلك المجال، بعيدًا عن الشعارات العنترية، الدون كيخوتية.. و"ياويلك ياللي تعادينا ياويلك ويل"، وعن الوجدانيات والقوالب الأيديولوجية، التي أدت بنا في النهاية إلى حضيض الحضيض.

وأوضح الحمد أن الإمارات اليوم تسير على نهج هذه العقلانية في نهجها السياسي، وأرجو أن تتبعها بقية دول الخليج. فلنعط هذه العقلانية فرصة لنرى ماذا ستثمر عنه.

واستطرد في حديثه: "عقود من الزمان كنا فيه منقادين "للتقدمية" العربية في نهجها الراديكالي، سواء في السياسة والموقف من إسرائيل، أو في أمور الثقافة والاقتصاد والمجتمع.

وتساءل: "فلم لا تمنح "الرجعية" العربية، ممثلة بدول الخليج العربية، فرصة اختبار نهجها.. وفي النهاية، وعلى رأي المثل الشعبي المصري، فإن "المية تكدب الغطاس".

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