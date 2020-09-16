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تركي الحمد: ترامب أصبح زيوس كبير آلهة الإغريق

تركي الحمد: ترامب أصبح زيوس كبير آلهة الغريق
تركي الحمد: ترامب أصبح زيوس كبير آلهة الغريق
الأربعاء، 16-09-2020 10:44 ص عبد القادر وحيد
استنكر الكاتب السعودي تركي الحمد ما صرح به المرشح الديمقراطي جو بايدن حول زيادة الفيضانات والحرائق في حال تم انتخابه مجددا.
وكتب الحمد على حسابه في تويتر:  يبدو أن ترامب، وفق ذلك، لم يعد رئيسا أو مرشحا، بل هو أحد آلهة الإغريق أو الرومان، وربما زيوس نفسه، القادر على صنع الفيضانات والطوفان وألسنة اللهيب..بدأت الانتخابات الأميركية تتحول إلى مهزلة بالفعل.
جاء هذا في رده على المرشح الديمقراطي جو بايدن  الذي قال في مقطع فيديو له تم تداوله  :" إذا انتخبتم ترامب مرة أخرى فسوف تشهدون المزيد من الفيضانات والحرائق أنا شخصيا اقتنعت لكن ما أدري عنكم أنتم" .
يذكر أيضا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة جو بايدن كانا قد تبادلا تعليقات مسيئة بسبب موقف كل منهما من لقاح فيروس كورونا.

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