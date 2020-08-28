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تركي الحمد: المجتمعات الجاهلة لا تستحق الديمقراطية.. وهذه معضلة العرب

تركي الحمد
تركي الحمد
 
الجمعة، 28-08-2020 10:06 ص عبد القادر وحيد
قال الكاتب السعودي تركي الحمد إن المجتمعات الجاهلة لا تستحق الديمقراطية، منوها أن الاستبداد ليس البديل.
وكتب الحمد في سلسلة تدوينات له على حسابه في تويتر :" كم أنا ممتن لتويتر، ووسائل الاتصال الجماهيري، فقد أعطتني من الحقائق ما لم أدركه طوال عقود من دسّ أنفي في الكتب وتأملات الحياة".
وأوضح تركي الحمد أن أهم حقيقة أدركتها عيانا،هي أن الديموقراطية في مجتمعات جاهلة هي أسوء أنظمة الحكم، وأدركت عندها منطق أفلاطون في رفضه لها.. البديل ليس الاستبداد بطبيعة الحال.
وتابع قائلا : ولكنه النظام السياسي الذي يحقق الأمن، والازدهار، وفق معطيات توماس هوبز الذي أدركت قيمته.. ديموقراطية بلا أمن مرفوضة.. ديموقراطية بلا ازدهار مرفوضة.. ديموقراطية يهيمن فيها الجهلة، مرفوضة.. ديموقراطية الحرية فيها هي الفوضى مرفوضة..اعطني أي نظام سياسي يحقق معادلة الأمن والازدهار وحقوق.. "العدل والمساواة"، ثم افعل ما تشاء.
كما نوه الحمد أنه طالما بقي العرب أسرى التفكير داخل صندوق معتم، فإنهم لن يفلحوا..صندوق ديني معتم، وآخر ثقافي، وثالث سياسي..ربما كان الصندوق راحة نفسية لمن احتواه، ولكنه لا يجعله جزء من هذه الحياة..وهذه بإيجاز معضلة عالم العرب.
 

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