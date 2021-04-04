تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى «السيسي»

الأحد، 04-04-2021
10:09 ص
المصريون
وجه رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ
،
رسالة
إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على النجاح الذي حققه موكب المومياوات
الملكية.
وقال آل الشيخ في تدوينة بحسابه على فيسبوك: “أتقدم بأسمى
آيات التقدير والامتنان والتهانى القلبية، للرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة مؤسسات
الدولة المصرية على النجاح المبهر في تنظيم حدث نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى
بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط”.
واعتبر رئيس هيئة الترفيه أن متابعة الملايين من جميع أنحاء
العالم لهذا الحدث عبر شاشات أكثر من 400 قناة فضائية دولية، يعد ترويجا كبير للسياحة
المصرية، وتعبيرا عن قوتها الناعمة.
وأضاف أن نجاح الاحتفال “أثبت للعالم أن مصر صاحبة 7 آلاف
سنة حضارة مستمرة تحت القيادة الرشيدة الحالية لتعزيز هذه المكانة الكبرى والقدرة المدهشة
على تنظيم الأحداث والفعاليات الكبرى، بنجاح وإخراجه بشكل ينال اعجاب واحترام كل
من يتابعه”.