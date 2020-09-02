ترشيح السيسي لنوبل للسلام

الأربعاء، 02-09-2020
10:25 ص
عبد القادر وحيد- وكالات
تم ترشيح الرئيس عبد الفتاح
السيسي
، لجائزة نوبل
للسلام، حيث رشحت برلمانات شمال أفريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي
لجائزة نوبل
للسلام.
وبحسب وكالة سبوتنيك، اليوم
الأربعاء، فإنه تم أيضا ترشيح رئيس جنوب السودان
سيلفا كير، ورئيس مجلس السيادة السودان
ي
عبد الفتاح البرهان، لجائزة نوبل
للسلام على جهودهم الكبيرة لإحلال السلام
داخل السودان
.
ونقلت المصري اليوم عن المستشار
السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، النائب مصطفى الجندي أنه تم الترحيب باتفاق السلام
الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى في جوبا عاصمة جنوب السودان
، بين الحكومة السودان
ية
والجماعات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، واصفا الاتفاق بالتاريخي
ويمثل مرحلة جديدة وخطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والسلام
وإنهاء 17 عاما من الحرب الأهلية
في السودان
.
وفي بيان أصدره، أمس الثلاثاء،
قال إن برلمانات شمال أفريقيا ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
، ورئيس جنوب السودان
سيلفا كير، ورئيس مجلس السيادة السودان
ي عبد الفتاح البرهان، لجائزة نوبل
للسلام على
جهودهم الكبيرة لإحلال السلام
داخل السودان
.
وأضاف أن برلمانات شمال أفريقيا
والبرلمان الأفريقي بجميع دوله يرحبون دائما بالحلول السلمية لجميع المشكلات والأزمات
داخل دول القارة السمراء.