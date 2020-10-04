الأحد 04 أكتوبر 2020
توقيت مصر 10:43 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

(صور) أول فوج من المعتمرين بالحرم المكي

اجتماع طارئ لانضباط الجبلاية

متطرف يحرق القرآن الكريم بدولة أوربية ( فيديو)

الجارالله لترامب: "نتمنى لك الشفاء لإكمال رسالتك العظيمة"

أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

تركي الحمد: غير المسلمين ليسوا كفارا

"صلاح" يرد على إصابته بـ "كورونا"

تدوينة مثيرة لمستشار بن زايد: اليهود تفوقوا علينا بمليون مرة

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

حماية المستهلك: المدارس ملتزمة برد مصروفات نقل الطلاب

تدوينة مثيرة لمستشار بن زايد: اليهود تفوقوا علينا بمليون مرة

تدوينة مثيرة لمستشار بن زايد: اليهود تفوقوا علينا بمليون مرة
تدوينة مثيرة لمستشار بن زايد: اليهود تفوقوا علينا بمليون مرة
 
الأحد، 04-10-2020 09:33 ص عبد القادر وحيد
قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إنه بالرغم منع عدد اليهود القليل في العالم ، إلا أنهم متفوقون على المسلمين على مستوى العالم، رغم كثرة عددهم.
وتساءل عبد الخالق على حسابه في تويتر :" عدد المسلمين في العالم 1,5 مليار مسلم وعدد اليهود في العالم 15 مليون يهودي فقط لا غير، أي 1% من عدد المسلمين، لكن كيف أصبح تأثير اليهود في القرار السياسي والمالي العالمي يفوق بمليون مرة تأثير المسلمين أجمعين؟".
يذكر أن ضاحي خلفان النائب السابق لرئيس شر طة دبي كان قد وجه رسالة للعرب قائلا :" أنصح العرب أن يتعلموا من أولاد عمهم الحنكة والدهاء".
وأضاف أن انتقادنا لليهود لا معنى له ..ومخاوفنا  للتوسع الإسرائيلي غير مبررة.. إذا تسعة ملايين يهودي  أفضل عن 400 مليون  عربي من حيث القدرات العلمية والمالية والسياسية..فالعلة فينا وليست في اليهود.. لماذا نحن نلقي اللوم دائما على الآخر".
وتابع قائلا : قرأت كثيرا عن اليهود أكثر ما وجدت في التاريخ من أمور أحدثت ضدهم غضبا في البلدان التي كانوا فيها..هي أنهم يتحكمون في المال...طيب هذه مسبة..وإلا شئ زين".
 

إقرأ ايضا

سر بكاء «محمد صلاح» داخل غرفة خلع الملابس

ما علاقة "صلاح" .. الباز: الإصابة بكورونا مش عيب

ططططططططططط

"طب طنطا" يكشف تفاصيل إعادة زرع كف يد مبتورة

ككككككككك

سر إصابة 150 مواطنًا في "فرح" بالبحيرة

أخبار متعلقة

مستشار بن زايد: جميع العرب سيفرحون بهذا الخبر

مستشار بن زايد: جميع العرب سيفرحون بهذا الخبر

مستشار بن زايد

انقلاب مفاجئ للزعماء الديمقراطيين بأمريكا.. مستشار بن زايد يكشف هذه المفاجأة

إعلامية شهيرة: لا يوجد نضج فلسطيني.. الله يرحم بورقيبة

إعلامية شهيرة: لا يوجد نضج فلسطيني.. الله يرحم بورقيبة

واقعة مثيرة عن بخل اليهود يكشفها ضاحي خلفان

واقعة مثيرة عن بخل اليهود يكشفها ضاحي خلفان

ضاحي خلفان يشعل تويتر بـ" شالوم".. ومتحدث الجيش الإسرائيلي يرد

ضاحي خلفان يشعل تويتر بـ" شالوم".. ومتحدث الجيش الإسرائيلي يرد

العتيبة

تدوينة مثيرة لمستشار بن زايد عن سفير الإمارات في واشنطن