تدوينة مثيرة لمستشار بن زايد: اليهود تفوقوا علينا بمليون مرة

الأحد، 04-10-2020
09:33 ص
عبد القادر وحيد
قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق
عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو
ظبي إنه بالرغم منع عدد اليهود
القليل في العالم ، إلا أنهم متفوقون على المسلمين
على مستوى العالم، رغم كثرة عددهم.
وتساءل عبد الخالق
على حسابه في تويتر :" عدد المسلمين في العالم 1,5
مليار مسلم وعدد اليهود
في العالم 15 مليون يهودي فقط لا غير، أي 1% من عدد
المسلمين، لكن كيف أصبح تأثير اليهود
في القرار السياسي والمالي العالمي يفوق
بمليون مرة تأثير المسلمين أجمعين؟".
يذكر أن ضاحي خلفان النائب السابق لرئيس شر طة دبي كان قد وجه رسالة للعرب قائلا
:" أنصح العرب
أن يتعلموا من أولاد عمهم الحنكة والدهاء".
وأضاف أن انتقادنا لليهود لا معنى له ..ومخاوفنا للتوسع الإسرائيلي غير مبررة.. إذا تسعة ملايين
يهودي أفضل عن 400 مليون عربي من حيث القدرات العلمية والمالية والسياسية..فالعلة
فينا وليست في اليهود
.. لماذا نحن نلقي اللوم دائما على الآخر".
وتابع قائلا : قرأت كثيرا عن اليهود
أكثر ما وجدت في التاريخ
من أمور أحدثت ضدهم غضبا في البلدان التي كانوا فيها..هي أنهم يتحكمون في المال...طيب
هذه مسبة..وإلا شئ زين".