الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
توقيت مصر 10:30 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تدوينة مثيرة للجارالله عن هروب حسن نصر الله

مسئولة: فيضان قادم ومخاطره لنهاية شهر أكتوبر

أمير سعودي يكشف مفاجأة عن " بن سلمان"

انقلاب مفاجيء للزعماء الديمقراطيين بأمريكا.. مستشار بن زايد يكشف هذه المفاجأة

في بوركينا فاسو.. مقتل 26 إرهابي في عمليتين للجيش

فيديو مؤثر.. هتافات عفوية لأطفال السودان للملك سلمان بعد مشاهدة الإغاثات

عرض سعودي لنجم الأهلي .. والخطيب يرفض

فنانة شهيرة ترد على انتقاد الجمهور لـ"القبلات" في مسلسلها الجديد: جوزي عارف

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

شاهد .. قط يتناول المخدرات و رد فعله بعدها يحصد ملايين المشاهدات

تدوينة مثيرة للجارالله عن هروب حسن نصر الله

تدوينة مثيرة للجارالله عن هروب حسن نصر الله
تدوينة مثيرة للجارالله عن هروب حسن نصر الله
الثلاثاء، 22-09-2020 10:23 ص عبد القادر وحيد
في تدوينة  مثيرة على حسابه في تويتر قال الكاتب الكويتي والمحلل السياسي أحمد الجارالله إن العالم بدأ يتحدث عن هروب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني.
وقال الجارالله :" بدأ العالم يتحدث عن هروب الإرهابي حسن نصرالله هذا الارهابي تقول التقارير المالية أنه يمتلك مليار وستمائة دولار".
وأضاف أن هذا ما تقوله تقارير العالم في متابعتي للأخبار الدولية عندما يدور حديث من مثل هذا يصدق ولو بعد حين إيران لن تكون صالحه له فهي الأخري ستنظف من الإرهاب.
كما علق على خطاب الرئيس اللبناني ميشيل عون المتلفز الذي قال فيه إننا ذاهبون إلى جهنم، حيث علق الجارالله بالقول :" أحسنت ياريس عون بالفعل رايحيين جهنم لكن مين الذي ماخذ لبنان وشعبها لجهنم مين ياريس عون من اللي معطل تشكيل الحكومة مش اللي جالس علي يمينك السيد بري رئيس مجلس النواب ومعه القابع في جحور الضاحية الجنوبية حلو الاعتراف بالواقع".
وكان عون قد ظهر أمس في مؤتمر صحفي قائلا : " أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضا أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة".
وقد ظهر على عون التعب وتلعثم مرات عدة، حيث لا يظهر مع تصلّب المواقف أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوبا
وأوضح أنه في حال لم يتم الموافقة على الاقتراحات التي اقترحها، فسنذهب إلى جهنم.

إقرأ ايضا

فيضانات اليابان

تحذير عاجل لمواطني محافظة البحيرة .. التفاصيل مهمة

ططططططططططط

مفاجأة بآخر التطورات الصحية لحالة "طفل العجانة"

فيضانات البندقية

مسئولة: فيضان قادم ومخاطره لنهاية شهر أكتوبر

أخبار متعلقة

عريقات

الجارالله لعريقات: تعبنا منكم.. فلسطين قضيتكم مش قضيتنا

صائب عريقات

الجارالله لعريقات: سحب سفيرك من البحرين " يوم السعد"

الجارالله

بعد تطبيع البحرين مع إسرائيل.. الجارالله: شكرا سيد ترامب

(فيديوهات) اقتحام السفارة اللبنانية وتحطيم صورة ميشيل عون

(فيديوهات) اقتحام السفارة اللبنانية وتحطيم صورة ميشيل عون

الجارالله

الجارالله: ياريت نتعلم من الإمارات بقيت زي سويسرا

الكويت.. إحالة الجارالله للنيابة بهذه التهمة

الكويت.. إحالة الجارالله للنيابة بهذه التهمة