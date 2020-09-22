تدوينة مثيرة للجارالله عن هروب حسن نصر الله

الثلاثاء، 22-09-2020
10:23 ص
عبد القادر وحيد
في تدوينة مثيرة على حسابه في
تويتر قال الكاتب الكويتي والمحلل السياسي أحمد الجارالله
إن العالم بدأ يتحدث عن
هروب حسن نصر الله
الأمين العام لحزب الله اللبناني.
وقال الجارالله
:" بدأ العالم يتحدث عن هروب الإرهابي حسن نصرالله هذا
الارهابي تقول التقارير المالية أنه يمتلك مليار وستمائة دولار".
وأضاف أن هذا ما تقوله تقارير العالم في متابعتي للأخبار الدولية عندما
يدور حديث من مثل هذا يصدق ولو بعد حين إيران لن تكون صالحه له فهي الأخري ستنظف
من الإرهاب.
كما علق على خطاب الرئيس اللبناني ميشيل عون
المتلفز الذي قال فيه إننا
ذاهبون إلى جهنم، حيث علق الجارالله
بالقول :" أحسنت ياريس عون
بالفعل
رايحيين جهنم لكن مين الذي ماخذ لبنان وشعبها لجهنم مين ياريس عون
من اللي معطل
تشكيل الحكومة مش اللي جالس علي يمينك السيد بري رئيس مجلس النواب ومعه القابع في
جحور الضاحية الجنوبية حلو الاعتراف بالواقع".
وكان عون
قد ظهر أمس في مؤتمر صحفي قائلا : " أمام أزمة تشكيل
حكومة، لم يكن مفترضا أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة".
وقد ظهر على عون
التعب وتلعثم مرات عدة، حيث لا يظهر مع تصلّب
المواقف أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوبا
وأوضح أنه في حال لم يتم الموافقة على الاقتراحات التي اقترحها، فسنذهب
إلى جهنم.