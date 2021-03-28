الأحد 28 مارس 2021
توقيت مصر 17:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة مدوية وراء نجاة سائق قطار سوهاج من الموت رغم التصادم

جوازات سفر " كورونا".. اليابان تلحق بالصين والاتحاد الأوربي

هذه المرة بحرا.. التحالف يهبط هجومًا إرهابيًا خطيرًا

تهز السعودية.. يقتل شقيقه السبعيني والسبب صادم

نشر صورًا نادرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في طفولته

البيبي نزل.. مها محمد تصدم الجمهور

شاهد.. ماذا يحدث الآن لتعويم سفينة قناة السويس

شاهد: خالد منتصر يجمع الثعابين والعقارب بمقبرة نوال السعداوي

بسبب فيديو داخل سيارة.. القبض على فنانة شهيرة بالسعودية

بعد طلاقها في شهر العسل.. فنانة شهيرة تصدم الجميع بالكشف عن هوية زوجها

ADS
 

تدعو للقلق.. طبيب «بايدن» السابق يكشف عن حالته الصحية

بايدن
بايدن
 
الأحد، 28-03-2021 11:03 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشف النائب الجمهوري عن ولاية تكساس ، روني جاكسون " عن تفاصيل الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن ، لافتا إلي أن أداء الرئيس في المؤتمر الصحفي الذي أقامه الخميس الماضي تدعو للقلق .
و أشار إلي أن أداء بادين في مؤتمر صحفي رسمي له يجب أن يثير قلق كل أمريكي يريد أن يعرف عل رئيسهم القادم قادر صحيا علي منصبه أم لا ، مؤكدا أن الرئيس بالكاد تمكن من اجتياز مؤتمره الصحفي الأول بسبب أنه كان محاط بمراسلين ودودين و بإجابات جاهزة ، حسبما أذاعت قناة " فوكس نيوز " .
جدير بالذكر أن أول مؤتمر صحفي لـ بايدن جاء بعد 65 يوم من توليه منصبه وهي أطول فترة يقضيها رئيس أمريكي قبل عقده مؤتمره الصحفي الأول .
 

إقرأ ايضا

البرهان

اتفاق مفاجئ للبرهان مع الحركة الشعبية

12327244

تعرف على المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم

حادث القطار

مفاجأة مدوية وراء نجاة سائق قطار سوهاج من الموت رغم التصادم

أخبار متعلقة

عمرو أديب

عمرو أديب: بايدن قال حاجة غريبة جدًا عن مصر إمبارح وبيتكلم بصيغة عقابية

جو بايدن

تصريحات صادمة من واشنطن عن " بوتين "

1056-1-645x370

شاهد.. «بايدن» يسقط 3 مرات أثناء صعوده سلم الطائرة

بايدن

بايدن يوجه رسالة صادمة للمهاجرين

ترامب

دعوة غير متوقعة من البيت الأبيض لـ " ترامب " للتحدث في هذا الأمر

زعيم كوريا الشمالية وشقيقته

تهديدات نارية من أقوي امرأة في كوريا الشمالية لـ " بايدن "