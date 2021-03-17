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تدخل عاجل من أمير الكويت في قضية «النواب»

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أمير الكويت
 
الأربعاء، 17-03-2021 09:35 ص محمد فضل - متابعات

وجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح بسحب جميع البلاغات التي قدمتها وزارة الداخلية ضد نواب حاليين وسابقين ومواطنين على خلفية تجمعهم مخالفة لإجراءات التصدي لكورونا.
واستلمت النيابة العامة 38 شكوى من وزارة الداخلية ضد جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية، وطالبت بالتحقيق معهم لمخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي .
وقال رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، إن القيادة السياسية وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البلاغات المقدمة مؤخرا من وزارة الداخلية ضد التجمعات التي عقدها أعضاء مجلس الأمة بحضور عدد من المواطنين.
وأضاف أن القيادة السياسية أكدت على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومواجهة كافة التحديات، وضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية.
وكان رئيس مجلس النواب الكويتي مرزوق الغانم، قال إنه "تم إبلاغي بتحويلي إلى النيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات"، مضيفا: “سأكون أول من يمتثل وآخر من يخالف”.
 

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