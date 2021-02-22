الإثنين، 22-02-2021
10:43 ص
إيمان هاني
ثمنت
الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب، تعاون الدكتورة هالة زايد
وزيرة الصحة
مع البرلمان،
متمنية أن تكون اللقاءات التي تعقد بين الوزيرة ولجنة الصحة
بالبرلمان مثمرة، وفي صالح
المواطن.
وأضافت
"راوية"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية
"تن
" ، :"وزيرة الصحة
أعلنت بدء
حملة تطعيم ضد شلل الأطفال
في مارس المقبل بعد ظهور نوع جديد من المرض".
وتابعت:"
الوزيرة سعت أن يكون هناك لقاح جديد ضد مرض شلل الأطفال
على 3 جرعات بين كل جرعة والأخرى
شهرين".
وأوضحت
أنه سوف يتم تفعيل الموقع الإلكتروني للتسجيل للحصول على تطعيم كورونا، وسيكون هناك
أولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.