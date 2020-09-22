تحذير عاجل لمواطني محافظة البحيرة .. التفاصيل مهمة

الثلاثاء، 22-09-2020
10:21 ص
إيمان هاني
حذر حازم الأشموني، سكرتير عام محافظة البحيرة
، المواطنين
الذين تعدوا على أراضي طرح النهر سواء بالبناء أو الزراعة من الفيضانات بسبب ارتفاع
مناسيب المياه خلال الفترة الحالية.
وأكد "الاشموني" في اتصال هاتفي ببرنامج
"من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" ، أن أراضي طرح النيل ستتعرض
للغمر بسبب ارتفاع مناسيب المياه.
وتابع:" هناك عدد كبير من المواطنين الذين استغلوا مناطق
طرح النهر لتربية مواشيهم أو الزراعة أو البناء عليها، موضحًا أن هؤلاء المواطنين معرضون
لخطر كبير بسبب الفيضانات.