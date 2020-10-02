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تجميد الحملة الانتخابية لـ «ترامب» بعد إصابته بـكوفيد-19

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ترامب
 
الجمعة، 02-10-2020 05:48 م فتحي مجدي

علقت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى إشعار آخر، بعد أن ثبتت إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد مساء الخميس.

واضطرت حملة ترامب إلى إلغاء تجمع حاشد في أورلاندو بولاية فلوريدا مساء الجمعة، ومن غير الواضح متى سيستأنف نشاطه، مما يضعه في وضع ضعب قبل 32 يومًا فقط من الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر.

في غضون ذلك، يتوجه المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى ولاية ميشيجان يوم الجمعة لمناقشة خطته الاقتصادية في مقاطعة كينت، وهي منطقة فاز بها ترامب في عام 2016.

وسيبدأ ترامب الحجر الصحي في البيت الأبيض، تستمر لمدة 10 أيام على الأقل، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ومن المؤكد أن ذلك سيوجه ضربة كبيرة لحملة الرئيس الجمهوري، التي كانت تعقد عدة تجمعات في الولايات المختلفة بشكل أسبوعي، وأحيانًا أكثر من واحدة في اليوم.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز، يعاني الرئيس من أعراض خفيفة تشبه نزلة البرد، وكان يعاني من الخمول يوم الخميس في حفل لجمع التبرعات مع أنصاره في منتجع الجولف بنيو جيرسي.

وأصدر طبيب الرئيس مذكرة في وقت مبكر من يوم الجمعة، قال فيها إنه يتوقع "مواصلة أداء مهامه دون انقطاع".

وفقًا لتقارير متعددة، يفكر ترامب في مخاطبة الأمريكيين يوم الجمعة لتهدئة المخاوف بشأن حالته، ويخطط لإجراء مكالمة مع كبار السن بشأن كوفيد - 19.

في تغريدة، تمنى المرشح الديمقراطي جو بايدن لترامب وزوجته الشفاء، حيث كتب: "سنواصل الصلاة من أجل صحة وسلامة الرئيس وعائلته".

 

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