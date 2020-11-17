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تامر أمين يهاجم لـ"إعلامية": عايزة تخربي البيوت

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
 
الثلاثاء، 17-11-2020 01:53 م إيمان هاني
شن الإعلامي تامر أمين، هجوما حادا على الإعلامية رضوى الشربيني، بعد رسائلها بالانفصال في حال أي أزمة مع الشريك.
ووجه أمين، خلال برنامجه آخر النهار، المذاع عبر فضائية  النهار ، نصيحة للمواطنين، قائلا: "أوعوا تسمعوا كلام الإعلامية رضوى الشربيني..دي عايزة تخرب البيوت" موجها حديثه لها:
"أنا ضد فكرة البلوك على طول".
وتابع : "المفروض الصبر والتحمل، وبناء البيت حاجة صعبة جدا، وتكلف الكثير ولا ينفع أن نهده مع أول غلطة"، مردفا: "خليكوا مع إعمار الحياة وليس الطلاق والخراب، والطلاق أبغض الحلال".
 

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