الثلاثاء، 17-11-2020
01:53 م
إيمان هاني
شن الإعلامي تامر أمين، هجوما حادا على الإعلامية رضوى الشربيني،
بعد رسائلها بالانفصال في حال أي أزمة مع الشريك.
ووجه أمين، خلال برنامجه آخر النهار
، المذاع عبر فضائية النهار
، نصيحة للمواطنين، قائلا: "أوعوا تسمعوا
كلام الإعلامية رضوى الشربيني..دي عايزة تخرب البيوت" موجها حديثه لها:
"أنا ضد فكرة البلوك على طول".
وتابع : "المفروض الصبر والتحمل، وبناء البيت حاجة صعبة
جدا، وتكلف الكثير ولا ينفع أن نهده مع أول غلطة"، مردفا: "خليكوا مع إعمار
الحياة وليس الطلاق والخراب، والطلاق أبغض الحلال".