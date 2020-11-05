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تامر أمين للمصريين " خافوا علي نفسكم الكلام طلع بجد"

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي، تامر أمين
 
الخميس، 05-11-2020 11:21 ص إيمان هاني

وجه الإعلامي، تامر أمين، رسالة تحذيرية إلى المصريين بسبب تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا، قائلا : "قصة كورونا جد الجد".
وأضاف "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "كثير مننا نسيوا كورونا، اللي مش بيشوف من الغربال يبقى أعمى، الموجة الثانية ضربت بقوة وأوروبا متبهدلة حرفيًا، أعتى الدول الأوروبية متبهدلة ، خافوا علي نفسكم ".
وتابع: "ترامب من الممكن أن يخسر الانتخابات بسبب تعامله مع أزمة جائحة كورونا، وهذه رسالة إنذار إلى المصريين خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات وبدأنا نقترب من كسر حاجز الـ200، والناس بدأت ترجع تسلم وتحضن وتبوس وكأننا دفنا كورونا وهذه نظرة خطيرة وعواقبها ستكون وخيمة".

 

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