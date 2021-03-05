الجمعة، 05-03-2021
01:59 م
المصريون
قال خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين
، إن انتخابات
النقابة قد تم تأجيل
ها إلى يوم الجمعة 19مارس المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية 50% +1.
وأوضح ميري، أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين سجلوا الحضور 145 بالقاهرة و12 بالإسكندرية وبذلك يكون الإجمالي 157.
وأشار ميري، إلى أن الجمعية العمومية للنقابة تكتمل يوم 19 مارس بحضور 25%+1.
وطبقت نقابة الصحفيين
، إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا، في الانتخابات
على مقعد النقيب و6 أعضاء للمجلس في التجديد النصفي.
ووضعت النقابة "وحدة تعقيم ذكية وكشف حراري" على بوابة النقابة لتعقيم الحاضرين، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامات كشرط للدخول، كما التزم أعضاء اللجان الانتخابية بارتداء الكمامات.
وبدأ تسجيل الحضور لأعضاء الجمعية العمومية للمقيدين بجدول المشتغلين منذ العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهر اليوم الجمعة، وذلك لإجراء انتخابات نقابة الصحفيين
على مقعد النقيب و6 أعضاء للمجلس في التجديد النصفي.
وتجري نقابة الصحفيين
، اليوم الجمعة 5 مارس، الانتخابات
على مقعد النقيب رقم 23، و6 أعضاء للمجلس "التجديد النصفي" رقم 52 في تاريخ النقابة.
وحددت اللجنة المشرفة على الانتخابات
برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري، موعد الاجتماع الأول للجمعية العمومية يوم 5 مارس، ويوم 6 مارس الإعادة على منصب النقيب، على أن يكون التصويت من 3 عصرا وحتى 7 مساء.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول تؤجل الجمعية للانعقاد الثاني يوم 19 مارس المقبل، على أن تكون الإعادة على منصب النقيب يوم 20 مارس.
ويكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور نحو 4958 صحفيًا يمثلون 50+1 من عدد المقيدين بجدول المشتغلين بالنقابة، إعمالا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.