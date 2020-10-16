تأجيل الدراسة في الجامعات.. الوزراء توضح الحقيقة

الجمعة، 16-10-2020
12:19 م
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل أنباء عن تأجيل الدراسة
بالجامعات
والتي من المفترض أن تبدأ غدا، ورد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
أن هذه الأنباء
غير حقيقية .
و نشر المركز علي صفحته الرسمية علي الفيسبوك أنها تواصلت مع وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي التي نفت تأجيل موعد الدراسة
في الجامعات
وتؤكد أن الدراسة
في موعدها غدا السبت 17 أكتوبر للعام الدراسي الجديد 2020/2021 .
و أشارت الوزارة أنه جاري اتخاذ الإجراءات الاحترازية و مراعاة قواعد
التباعد الاجتماعي منعا لانتشار فيروس " كورونا" المستجد .
https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/photos/a.825570437621323/1749284268583264/
https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/photos/a.825570437621323/1749284268583264/