الأحد 06 سبتمبر 2020
توقيت مصر 21:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تراجع حاد للدولار.. سعر العملة الخضراء يهوي

توضيح حاسم من الري حول تعرض مصر لسيول مثل السودان

عاجل.. اعتراض طائرة مسيرة قبل استهداف السعودية

بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم 6/9 في الدوري المصري

نهاية سعيدة لقضية هزت السعودية

شاهد.. لاعب الزمالك يضرب حارس مرمى الأهلي بالقفا في حضور الوزير

علماء: كائنات فضائية «تشرب البنزين» تعيش على قمر زحل تيتان

نجل فنان شهير يصدم الجميع: "طز فيكم كلكم"

بيلاروسيا تطرد ناشطة معارضة إلى خارج البلاد

"قلة تربية".. غضب عارم يجتاح نجيب ساويرس

بيلاروسيا تطرد ناشطة معارضة إلى خارج البلاد

أولجا كولفاكوفا
أولجا كولفاكوفا
 
الأحد، 06-09-2020 07:46 م فتحي مجدي

طردت أجهزة الأمن في بيلاروسيا، ناشطة معارضة إلى خارج البلاد، بحسب بيان صادر عن مجلس التنسيق البيلاروسي.

وأبعدت أولجا كولفاكوفا، المقربة من مرشحة المعارضة الرئيسية في بيلاروسيا سفيتلانا تيكانوفسكايا إلى منطقة حدودية ليل السبت، وفقًا لبيان صادر عن المجلس، وهو هيئة تهدف إلى تنسيق انتقال سلمي ومنظم للسلطة، أسسته المرشحة المعارضة بعد انتخابات أغسطس المتنازع عليها.

وقال البيان: "في ليلة الخامس من سبتمبر، نقلت القوات الخاصة البيلاروسية أولجا كولفاكوفا، أحد المقربين من سفيتلانا تيكانوفسكايا، إلى الحدود البيلاروسية البولندية وأطلقوا سراحها إلى منطقة خالية".

وفقًا للمجلس، عُرض على كولفاكوفا خياران: يمكن إخراجها من البلاد أو الاحتفاظ بها في الحجز في بيلاروسيا، مع إضافة المزيد من فترات السجن باستمرار إلى عقوبتها.

وأضاف البيان أنه تم بعد ذلك إخفاء كولفاكوفا من قبل أفراد من جهاز الأمن، ووضعوها في مؤخرة سيارة، واقتيدت إلى بلدة بروزجي الحدودية مع روسيا البيضاء.

بمجرد إطلاق سراح الناشطة على الجانب البولندي من الحدود، استقلت حافلة عادية إلى وارسو. 

وتيكانوفسكايا في المنفى أيضًا، بعد أن فرت إلى دولة ليتوانيا في ذروة حركة الاحتجاج ضد الرئيس ألكسندر لوكاسينكو.

كانت تيكانوفسكايا مرشح المعارضة في انتخابات 9 أغسطس في بيلاروسيا، والتي أعلن فيها لوكاشينكو فوزًا متنازعًا عليه. 

وانتقد مراقبون مستقلون انتخابات أغسطس لكونها غير حرة ولا نزيهة. واندلعت الاضطرابات بعد فترة وجيزة من ظهور النتيجة، حيث تظاهر عشرات الآلاف في مينسك، عاصمة البلاد.

كما شارك الآلاف في مسيرة في مينسك الأحد، ومع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة، اعتقلت الشرطة البيلاروسية عشرات المتظاهرين خلال، وفقا لمراقب حقوق الإنسان المحلي "فياسنا 96".

وقالت المنظمة الحقوقية إن أكثر من 40 شخصا اعتقلوا الأحد. 

وقالت شبكة "سي إن إن" إنها اتصلت بوزارة الداخلية في البلاد للتعليق.

تمثل المظاهرة عطلة نهاية الأسبوع الرابعة على التوالي من الاحتجاجات الجماهيرية للمعارضة في بيلاروسيا.

غالبًا ما يوصف لوكاشينكو بأنه آخر ديكتاتور في أوروبا وظل متحديًا في مواجهة الاضطرابات.

في 2 سبتمبر، حرض ضباط الشرطة البيلاروسية على حملة قمع قاسية ضد الطلاب المتظاهرين، بعد أن تظاهر الآلاف في ميدان الاستقلال في مينسك ضد الحكومة.

إقرأ ايضا

2020_7_12_14_41_49_74

"السيسي" يخصص ملياري جنيه إضافية

download

"قلة تربية".. غضب عارم يجتاح نجيب ساويرس

143-010953-egypt-air-british-airways-cairo-logical-reason_700x400

مفاجآت.. تخفيضات حكومية 20 %

 