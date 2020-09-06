بيلاروسيا تطرد ناشطة معارضة إلى خارج البلاد

الأحد، 06-09-2020
07:46 م
فتحي مجدي
طرد
ت أجهزة الأمن في بيلاروسيا
، ناشطة
معارضة إلى خارج البلاد، بحسب بيان صادر عن مجلس التنسيق البيلاروسي.
وأبعدت أولجا كولفاكوفا، المقربة من مرشحة المعارضة الرئيسية في بيلاروسيا
سفيتلانا تيكانوفسكايا إلى منطقة حدودية ليل السبت، وفقًا لبيان صادر عن المجلس، وهو هيئة تهدف إلى تنسيق انتقال سلمي ومنظم للسلطة، أسسته المرشحة المعارضة بعد انتخابات أغسطس المتنازع عليها.
وقال البيان: "في ليلة الخامس من سبتمبر، نقلت القوات الخاصة البيلاروسية أولجا كولفاكوفا، أحد المقربين من سفيتلانا تيكانوفسكايا، إلى الحدود البيلاروسية البولندية وأطلقوا سراحها إلى منطقة خالية".
وفقًا للمجلس، عُرض على كولفاكوفا خياران: يمكن إخراجها من البلاد أو الاحتفاظ بها في الحجز في بيلاروسيا
، مع إضافة المزيد من فترات السجن باستمرار إلى عقوبتها.
وأضاف البيان أنه تم بعد ذلك إخفاء كولفاكوفا من قبل أفراد من جهاز الأمن، ووضعوها في مؤخرة سيارة، واقتيدت إلى بلدة بروزجي الحدودية مع روسيا البيضاء.
بمجرد إطلاق سراح الناشطة
على الجانب البولندي من الحدود، استقلت حافلة عادية إلى وارسو.
وتيكانوفسكايا في المنفى أيضًا، بعد أن فرت إلى دولة ليتوانيا في ذروة حركة الاحتجاج ضد الرئيس ألكسندر لوكاسينكو.
كانت تيكانوفسكايا مرشح المعارضة في انتخابات 9 أغسطس في بيلاروسيا
، والتي أعلن فيها لوكاشينكو فوزًا متنازعًا عليه.
وانتقد مراقبون مستقلون انتخابات أغسطس لكونها غير حرة ولا نزيهة. واندلعت الاضطرابات بعد فترة وجيزة من ظهور النتيجة، حيث تظاهر عشرات الآلاف في مينسك، عاصمة البلاد.
كما شارك الآلاف في مسيرة في مينسك الأحد، ومع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة، اعتقلت الشرطة البيلاروسية عشرات المتظاهرين خلال، وفقا لمراقب حقوق الإنسان المحلي "فياسنا 96".
وقالت المنظمة الحقوقية إن أكثر من 40 شخصا اعتقلوا الأحد.
وقالت شبكة "سي إن إن" إنها اتصلت بوزارة الداخلية في البلاد للتعليق.
تمثل المظاهرة عطلة نهاية الأسبوع الرابعة على التوالي من الاحتجاجات الجماهيرية للمعارضة في بيلاروسيا
.
غالبًا ما يوصف لوكاشينكو بأنه آخر ديكتاتور في أوروبا وظل متحديًا في مواجهة الاضطرابات.
في 2 سبتمبر، حرض ضباط الشرطة البيلاروسية على حملة قمع قاسية ضد الطلاب المتظاهرين، بعد أن تظاهر الآلاف في ميدان الاستقلال في مينسك ضد الحكومة.