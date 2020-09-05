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بيان يكشف رفض شباب الإخوان لتولية إبراهيم منير منصب المرشد

بيان يكشف رفض شباب الإخوان لتولية إبراهيم منير منصب المرشد
بيان يكشف رفض شباب الإخوان لتولية إبراهيم منير منصب المرشد
 
السبت، 05-09-2020 09:34 ص عبد القادر وحيد
كشف بيان أصدرته جماعة الإخوان، حجم الخلاف بين الشباب والشيوخ، حيث يرفض الشباب تقليد القيادي في الجماعة إبراهيم منير المتواجد في لندن منصب المرشد العام، عقب إلقاء القبض على القيادي محمود عزت مؤخرا في التجمع الخامس.
وكان قد صدر بيان من الجماعة، تناشد فيه جميع المكاتب الإدارية على مستوى الجمهورية باحتواء شباب الجماعة، بعد انتشار الأقاويل حول رفضهم لتعيين إبراهيم منير مرشدا للجماعة.
وجاء في البيان: وفي هذه الأوقات الدقيقة إذ نهيب بالمكاتب الإدارية والشعب على مستوى الجمهوري باحتواء الشباب المكافح المتحمس لقضية الأمة وإيصال الصورة كاملة بشأن الظروف التى صاحبت اختيار السيد إبراهيم منير ليكون قائما بأعمال المرشد، وهى المسئولية الصعبة التى رفض الكثيرون توليها فى هذا التوقيت الحرج".
وأضاف البيان :"وبناء عليه فإننا نهيب بكافة الشباب على مستوي الجمهورية بالالتزام المطلق والطاعة الواجبة وعدم الالتفاف حول الصف ومحاول التوحد ضد ما نتعرض له من أزمات وابتلاءات والله ولي التوفيق".
يأتي هذا عقب الفراغ الذي تعرضت له الجماعة، بسبب إلقاء القبض على القائم بأعمال المرشد محمود عزت، الذي ألقي عليه القبض في حي التجمع الخامس، بعد اختفاء دام لست سنوات.

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