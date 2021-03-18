بيان كويتي بشأن فرض مصر رسوم دخول على مواطنيها

الخميس، 18-03-2021
03:12 م
محمد فضل- متابعات
أصدرت وزارة
الخارجية الكويت
ية، اليوم الخميس، بيان
ا بشأن فرض مصر رسوم
تأشيرة دخول على
المواطنين الكويت
يين.
وجاء في البيان
الذي نشر على الصفحة الرسمية للخارجية الكويت
ية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر:
“تود سفارة دولة الكويت
في القاهرة إحاطة جميع المواطنين الكويت
يين الراغبين
بالسفر إلى جمهورية مصر
العربية الشقيقة بأن السلطات المصر
ية قد فرضت رسوم
تأشيرة
دخول على جميع مواطني الدول العربية، بمبلغ قدره 25 دولارا أمريكيا”.
وأوضح البيان
أن
القرار دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 13 مارس 2021.
وكانت مصر
قد
أعلنت فرض رسم تأشيرة الدخول إلى مصر
من مواطني جميع الدول العربية، ويستثني الدول
التي ترتبط مع مصر
باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم
التأشيرات.