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بنسبة 50 % ...محافظ الشرقية يزف خبرا سارا عن قانون التصالح

الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية
ممدوح غراب
 
الإثنين، 07-09-2020 11:51 ص إيمان هاني
أكد ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن أسعار التصالح في القرى 50 جنيهًا في الشوارع التي تقل عن 6 أمتار، و75 جنيهًا في الشوارع التي تنحصر بين 75 و100 متر.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القرى والعزب والتوابع لها يدفعون الحد الأدنى في التصالح بـ مخالفات البناء.
وتابع :"كل من أثبت جدية في التصالح بـ مخالفات البناء سيتم تخفيض القيمة لما يصل إلى 50%، وذلك مراعاة لظروف المواطنين، مشيرا إلى أن 54 ألف مواطن تقدموا بطلب تصالح في المحافظة.


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