بمشاركة 60 طائرة.. أكبر عرض جوي في السعودية

الأحد، 20-09-2020
02:37 م
عبد القادر وحيد
في أكبر عرض جوي
لليوم الوطني على الإطلاق بمشاركة
نحو 60 طائرة عسكرية ومدنية، تستعد سماء المملكة العربية السعودية، لإطلاقه
الأربعاء المقبل.
الجمهور سيكون على موعد مع مشاهدة العرض الذي سيقام في الـ23
من سبتمبر الجاري على شاشة التليفزيون السعودي عند الرابعة عصر بالتوقيت
السعودي.
وتستعد الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، تحت شعار «همة حتى
القمة»، لإطلاق عدد من الفعاليات التي تشارك بها بمناسبة اليوم الوطني
السعودي الـ
90، في مناطق عدة من المملكة.
وتشمل الاحتفالات الوطنية التي تجسد قيم التلاحم والولاء للشعب
السعودي، إقامة عدد من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم
الفن في المملكة والعالم العربي، وذلك في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري.
كما تتضمن
الاحتفالات عروضا للألعاب النارية المتنوعة في عدة مواقع مختلفة، سيتم إطلاقها
لترسم لوحة إبداعية احتفالية بذكرى اليوم الوطني
.