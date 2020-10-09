بكري: ما يحدث الان مأساة

الجمعة، 09-10-2020
02:46 م
إيمان هاني
أكد
الإعلامي مصطفى بكري
، أن هناك اتجاه لتصفية شركة الحديد و الصلب ، قائلا :" صناعتنا
الوطنية تنهار وتدمر مع مخطط لتقسيم الشركة، وما يحدث داخل شركتنا الوطنية اللى بناها
الزعيم جمال عبدالناصر من 66 عاما مأساة حقيقية".
وأضاف
بكري
خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد
، أن أول أمس قبلت الجمعية
العامة، استقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، هذا القرار الذى يعتبر بمثابة عزل
وإقالة مجلس الإدارة اللى رفض بشكل واضح مخطط تقسيم الشركة، وفصل نشاط المناجم فى شركة
منفصلة، وده طبعا يعتبر خطوة من خطوات تصفية الشركة والقضاء عليها.
وتابع:"
تحديات كبيرة الشركة بتواجهها بسبب زيادة خسائر المصانع، وصعوبات توريد الخامات.. خسائر
الشركة بلغت 887.37 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2020، مقابل خسائر
بلغت 1.52 مليار جنيه بالعام المالي السابق له والعام المالي الماضي ارتفعت بنحو
20% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 2017-2018".
وأكد أن المصنع لو تم العمل على تطوير بدل تصفيته، سيتضاعف إنتاجه وهيكسب
وهيغطى السوق المحلى وهيصدر للخارج بنسب أكبر، وهيوفر علينا الأموال الباهظة للاستيراد،
مشيرًا إلى أن المطلوب أن يقف الشعب على قدميه وتتحسن أحواله ويسير خلف القائد عبد
الفتاح السيسي.