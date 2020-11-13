بكري لمسئول بدرجة وزير: سيب الفيس و شوف الناس

الجمعة، 13-11-2020
11:21 ص
إيمان هاني
أكد
الإعلامي مصطفى بكري، أن عمال مجمع الألومنيوم بنجع حمادي دخلوا في اعتصام مفتوح عقب
انتهاء العمل أمس، مطالبين بصرف الأرباح السنوية والمكافآت.
وأضاف
خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد
"،
قائلا :" المعتصمون قاموا بإغلاق البوابات ومنعوا خروج العاملين مع السماح للعاملين
بالدخول من البوابات فقط للمشاركة في الاعتصام ،وفشلت المحاولات التي قام بها عدد من
أعضاء اللجنة النقابية بالشركة في اقناعهم بفض الاعتصام".
ونوه:
"نتمنى الاستجابة لمطالب العمال والاستماع اليهم، خاصة أن مجمع الالومنيوم بنجع
حمادى أحد أهم الصروح الصناعية الكبرى التى تم انشائها فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد
الناصر".
وتابع
الإعلامي: "يا سيادة وزير قطاع الأعمال إذهب إلى هناك للاستماع إلى العمال موجها
رسالة إلى الوزير "ابعد عن الفيس بوك واقف مع الناس".