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بـ9.5 مليار جنيه ..التضامن تزف بشري سارة للمواطنين

بـ9.5 مليار جنيه ..التضامن تزف بشري سارة للمواطنين

وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج
نفين القباج
 
السبت، 10-10-2020 01:08 م إيمان هاني


أوضح الدكتور خالد عبدالفتاح، مستشار وزيرة التضامن، ورئيس مبادرة حياة كريمة، أن المبادرة تتكون من شقين؛ الشق الأول هو مشروعات البنية التحتية؛ الطرق، الإنارة، مياه الشرب والصرف الصحي، المدارس، والوحدات الصحية، ومراكز الشباب وخلافه، وشق آخر خاص بالأسر والفئات الأولى بالرعاية داخل هذه القرى.

وأشار عبدالفتاح، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن المبادرة أوشكت على إنهاء أعمال المرحلة الأولى، والتي استهدفت 143 قرية، وجاري إعداد الموازنات لقرى المرحلة الثانية والتي تبلغ 214 قرية.
وتابع:" المرحلة الثانية بتكلفة ما يقرب 9.5 مليار جنيه، و8 مليارا منهم متعلقين بمشروعات البنية التحتية والمؤسسات الخدمية، ومليار ونصف خاص بتدخلات وزارة التضامن بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية".

 

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