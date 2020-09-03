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بـ800 مليون جنيه.. وزيرة البيئة تزف خبرًا سارًا للمواطنين

الدكتورة ياسمين فؤاد
وزيرة البيئة
 
الخميس، 03-09-2020 09:28 ص إيمان هاني
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عما أسمته بالمنظومة الكاملة لتعامل مع القمامة، معقبة: "بنبني البيت".

وأضافت "فؤاد"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"،  أنه جاري إنشاء 103 محطات وسيطة، و65 مصنعا للتدوير، و56 مدفنا على مستوى 27 محافظة، كاشفة عن أن تكلفة بناء البنية التحتية لبناء هذه المنظومة يصل إلى 10 مليارات جنيه.

وتابعت: "ما يتم تحصيله لهذه المنظومة يصل إلى 800 مليون جنيه، معلقة: "عندنا فجوة كبيرة بين المتحصلات والمطلوب لبناء المنظومة".

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