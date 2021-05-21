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بعد وفاته بيوم كامل.. علاء مبارك يصف سمير غانم بهذه الكلمات

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بعد وفاته بيوم كامل.. علاء مبارك يصف سمير غانم بهذه الكلمات
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الجمعة، 21-05-2021 05:40 م
نعى علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، الفنان سمير غانم إثر وفاته يوم أمس.
وكتب علاء مبارك على حسابه على "تويتر": "وداعاً الفنان الكبير سمير غانم ،لقد أسعدنا وأسعد العالم العربى خلال مشواره الفني الحافل".

وتابع: "نتقدم بخالص تعازينا لأسرته الكريمة سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه . إنا لله وإنا إليه راجعون".

وانتهت، قبل ساعات مراسم دفن جثمان الفنان الراحل سمير غانم بمقابر العائلة بالوفاء والأمل وسط حضور كبير من الفنانين والجمهور الذين خرجوا لوداعه.

وتوفي سمير غانم الخميس عن 84 عاما، إثر مضاعفات فيروس كورونا وإصابته بخلل في وظائف الكلى ليخلف حزنا كبيرا برحيله بين محبيه وأسرته وزملائه بالوسط الفني.

 

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