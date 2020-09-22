بعد وفاة والده.. رامي مخلوف: فتحنا دارنا للمحتاجين وما أنفقناه يعادل ثروتنا

الثلاثاء، 22-09-2020
12:28 م
عبد القادر وحيد
وجه رجل الأعمال السوري رامي مخلوف
ابن خال الرئيس
السوري بسار الأسد رسالة شكر لكل من عزّاه وواساه في وفاة والده.
وكتب مخلوف
في منشور له على حسابه في فيس بوك: "أتوجه
بالشكر لكل من واساني بوفاة والدي من خلال
تعليق أو مشاركة وأتمنى من الله أن يسدد خطاكم وأن يشكر سعيكم ومواساتكم وأن لا يصيبكم
مكروه وأن يديم عليكم أهلكم ويرحم من فقدهم".
وتحدث مخلوف
عن والده: "إن والدي رحمه الله كان
شخصاً لطيفاً مثقفاً راقياً درس في أحسن مدارس الراهبات وتكلم عدة لغات، وكانت علاقته
متميزة مع الجميع وساعد الكثيرين وأنصف المظلومين ولم يتجرّأ على إيذاء نملة، وكان
قليل الكلام رياضي الجسد والروح وكان عنده فراسة ويحب القراءة و يكره الثرثرة".
وأضاف أنه وُلِد بعز وعاش بعز ومات بعز والحمدلله.. فهو ابن أحمد مخلوف
وعمه أخو أبيه
إبراهيم مخلوف
كانا من أكبر ملّاكِ الساحل
السوري وكان لديهم رزق كثير.
وسرد مخلوف
تاريخ العائلة في الوقوف إلى جانب المحتاجين
على مدار 100 عام قائلا: اشتهروا بإنفاقه
لمساعدة الفقراء والمحتاجين
خلال أصعب فترة مرت بها سوريا أيام سفر برلك أثناء الاضطهاد
العثماني. وكان دار آل مخلوف
يعج بالمحتاجين
بذاك الوقت أي منذ أكثر من مائة عام تقريباً..
فالمساعدات التي قُدِمت آنذاك تعادل ثروتنا اليوم وأكثر. فنحن أصحاب نعمة (والحمدلله)
أباً عن جد فكل ما ذُكِر من كلام افتراءِ بمجال النفط وغيره عاري عن الصحة فمن المعروف
أن النفط السوري هو مع الدولة السورية حصراً.
وتابع قائلا : على كل حال العمل ليس عيباً ولكن سرقة الناس
والتعدي على أموالهم وأرزاقهم وأعراضهم هو العيب والحرام.
وبإذن الله تم إعادة فتح دار آل مخلوف
مجدداً للمحتاجين لتناول
الطعام كل يوم جمعة على مدار السنة والترحم على روح الوالد.
وواصل في حديثه : فأنا من ناحيتي والحمدلله سائر على نهج
والدي وأجدادي على أن يكون همي هو مساعدة الآخرين من فقراء ومحتاجين وأن أكرّس كل ما
أكرمني الله به من رزق لخدمتهم.
واختتم حديثه قائلا : نصيحتي لكل من أساء التعبير بحقنا على
بعض مواقع التواصل الاجتماعي احذروا الإساءة إلى المؤمنين المحسنين ولا توجّهوا التهم
إلا بعد التأكد مما تقولون لأن لكم أهل وأولاد فحصنوهم واضمنوا رعاية الله لهم من خلال
عدم التعدي على الآخرين بل بتمني الخير للجميع اذا قدرتم وأقول لهم سامحكم الله..".