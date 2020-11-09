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بعد فوز "بايدن".. عبد العظيم حماد يوجه رسالة قوية لـ "الإخوان"

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بعد فوز "بايدن".. عبد العظيم حماد يوجه رسالة قوية لـ "الإخوان"
 
الإثنين، 09-11-2020 07:46 م الطيب حسين
وجه الكاتب الصحفي عبد العظيم حماد، رسالة قوية إلى جماعة الإخوان، عقب فوز المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن.

وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "لستم الا وصفة انتهي مفعولها بينما الوصفات الأخري ممتدة المفعول فلا تطربوا كثيرا لفوز بايدن …عن جماعة الاخوان أتحدث".

وحقق جو بايدن الأصوات اللازمة ليصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية، في انتظارأي طعون قانونية من قبل فريق الرئيس دونالد ترامب.

وأحدثت نتيجة انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، ردود فعل عديدة خاصة في المنطقة العربية، حيث دارت في أكثرها حول إبداء الارتياح حيالها.






 

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