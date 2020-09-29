بعد ضبط خلية إرهابية.. ماذا قال المغامسي لرجال أمن الدولة

الثلاثاء، 29-09-2020
11:07 ص
عبد القادر وحيد
وجه الداعية السعودية صالح المغامسي
الإمام السابق لمسجد قباء بالمدينة
المنورة رسالة شكر وتقدير لرجال أمن الدولة
بالسعودية، عقب ضبط خلية إرهابية
تابعة
للحرس الثوري الإيراني.
وكتب المغامسي
على حسابه في تويتر :" أعطى الله لنبيّنا عليه السلام
لأمته ألاّ يسلط عليها عدواً فيستبيح بيضتهم".
وأضاف أنه لا ريب أنّ المملكة العربية السعودية اليوم هي بيضة الإسلام
وقلعة الأمة وحصنها، فقل للأعادي: خبتم وخاب تآمركم، وقل لرجال أمن الدولة
: زادكم
الله عزاً وتمكيناً.
وكانت الخلية التي أطاح بها رجال أمن الدولة
، قد تلقى عناصرها التدريب
داخل مواقع للحرس الثوري في إيران، على صناعة المتفجرات والإضرار بالأمن العام.