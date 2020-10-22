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بعد زيادة رواتب المعلمين ..قرار عاجل من وزير التعليم

وزير التربية والتعليم
وزير التعليم
 
الخميس، 22-10-2020 10:26 ص إيمان هاني
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ، أنه تم وضع نصف مليار جنيه، وسيتم تحديد أوجه الصرف لخدمة المعلمين، وأن الحوافز التي سيتم صرفها من صندوق العاملين تساعد في توفير بيئة مناسبة للمعلم، معقبا :"  إنه بالرغم من تحمل الدولة أعباء كثيرة في ظل وجود كورونا إلا أنه تمت زيادة أجور العاملين".
وأكد "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية  ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا يوجد مبلغ يقدر المعلم المصري، ولكن ما استطاعت توفيره الدولة اليوم تعتبر خطوة في الطريق وليست النهاية.
وتابع: "ندرك أهمية دور المعلم"، لافتًا إلى أنه سيتم زيادة أجور جميع العاملين في قطاع التعليم مديريين وإداريين، موضحًا أنه تم تفصيل القانون بشكل يسمح بزيادة الراتب كلما توافرت الأموال التي تسمح بالزيادة، وأنه تم وضع حوافز الإداريين في التعليم، وهذه خطوة لم تكن موجودة من قبل.
وواصل : "رفعنا رواتب المعلمين حتى يتمكنوا من التفرغ لدعم الطلاب في المدارس"، موضحًا أن بعد رفع الرواتب أصبح القضاء على الدروس الخصوصية مسألة وقت".
 

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