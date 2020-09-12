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بعد حفل عشاء.. إعدام 5 مسؤولين رميا بالرصاص في كوريا الشمالية

بعد حفل عشاء.. إعدام 5 مسؤولين رميا بالرصاص في كوريا الشمالية
بعد حفل عشاء.. إعدام 5 مسؤولين رميا بالرصاص في كوريا الشمالية
السبت، 12-09-2020 12:40 م عبد القادر وحيد- وكالات
أفادت  مصادر إعلامية اليوم السبت أنه تم تنفيذ الإعدام بحق  5 مسؤولين حكوميين في كوريا الشمالية لمجرد حديثهم حول قضية الإصلاح الصناعي.
وأكدت المصادر أن المسؤولين يعملون بمجال الاقتصاد وأعدموا رميا بالرصاص بعدما سمعوا في حفل عشاء يتحدثون عن سياسات الدولة الاقتصادية وأن نسبة كبيرة من المواطنين يعانون من الفقر بالبلاد .
وقد وجّهت وكالة الأمن القومي للبلاد تهم للمسؤولين بانتقاد السياسات الاقتصادية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وأجبرتهم على الاعتراف ومن ثم نفذت الإعدام رميا بالرصاص .

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