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بعد توقف 7 أشهر.. مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 260 سائحا فرنسيا

بعد توقف 7 أشهر.. مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 260 سائحا فرنسيا
بعد توقف 7 أشهر.. مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 260 سائحا فرنسيا
 
الأحد، 04-10-2020 12:14 م حسن حمدان
أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأحد، وصول أول رحلة طيران قادمة من العاصمة الفرنسية باريس إلى مدينة الغردقة، وذلك بعد توقف نحو 7 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأضاف حنفي أن الطائرة تقل 163 سائحا فرنسيا، مؤكدا أنه أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمطار الغردقة الدولي، منوها أن جميع السياح خضعوا لهذه الإجراءات.
وأوضح حنفي أن السائحين وصفوا الإجراءات بأنها عالمية وتفوق الإجراءات الاحترازية في مطارات بلادهم، ووجهوا دعوة لمختلف شعوب العالم لزيارة مصر.
كما أشار إلى أنه تابع كافة الإجراءات الاحترازية التي خضع لها السياح، بداية من وصول الطائرة ومروراً بعملية النقل عبر الأتوبيسات السياحية وحتى الوصول إلى فنادق الإقامة، مؤكداً أن الإجراءات الوقائية بمطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين عالمية.
وكان مطار مرسى علم الدولي، استقبل أمس السبت، أول طائرة سياحة خارجية قادمة من مطار باريس، بعد توقف نحو 7 أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وعلى متنها 97 سائحا فرنسيا، وبذلك يكون إجمالي السائحين الفرنسيين الذين وصلوا إلى محافظة البحر الأحمر 260 سائحا.
 

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