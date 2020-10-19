الإثنين، 19-10-2020
10:20 ص
إيمان هاني
علق
المستشار بهاء أبو شقة
، على ما تردد عن احتمالية تركه منصب رئيس حزب الوفد
، بعد أصبح
وكيلًا لمجلس الشيوخ قائلًا: "هذه المسالة ليست في بالي ولست عازمًا على ذلك فحزب
الوفد يمثل بالنسبة لي تاريخ، وليس تاريخًا شخصيًا وإنما تاريخًا أسريًا وأنا كنت صغير
في أسيوط بسمع أصوات الناس وهي تهتف في الانتخابات وتقول أبو شقة".
وأضاف
"أبو شقة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه
الإعلامية لميس الحديدي
على شاشة "أون"،
حزب الوفد
والدفاع عنه وثوابته والشرعية به والالتزام باللائحة والقانون مسالة جوهرية،
والوفدين جميعًا على قلب رجل واحد".
وتابع:
"إذا كان هناك اختلاف للبعض حول رايي يبقى هذا الاختلاف لا يمثل الهيئة الوفدية،
نافًيا ان يكون قدم استقالته من حزب الوفد
.