الأحد 18 أبريل 2021
توقيت مصر 16:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إصابة 97 إثر انقلاب قطار طوخ بالقليوبية.. والوزير إلى مكان الحادث

أول فيديو لانقلاب قطار طوخ والصحة تكشف عدد الضحايا

مبروك عطية يجري عملية بتر في قدمه (فيديو مؤثر)

التحريات تكشف سبب انقلاب سيارة الوزير وحجم الإصابات

إصابة وزير الشباب والرياضة في حادث سير بعد انقلاب سيارته

لماذا اختفى شيخ الأزهر الأسبق بشكل مفاجئ ولم يُستدل على قبره أو مكان وفاته؟ (فيديو)

بعد تصدر «رابعة» الترند.. أحمد مكي ينشر فيديو مؤثر

الملكة إليزابيث تترك رسالة مكتوبة في نعش الأمير فيليب لتُدفن معه

موعد قمة الأهلي والزمالك اليوم والقناة الناقلة

وسيم يوسف عن إصابة القرضاوي بكورونا: أعراض هُتكت بسببه

ADS
 

بعد تصدر «رابعة» الترند.. أحمد مكي ينشر فيديو مؤثر

11285604951615828298
ا
 
الأحد، 18-04-2021 11:20 ص المصريون

بعد تصدر هاشتاج "رابعة" الترند عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، نشر الفنان أحمد مكى فيديو مؤثر من مسلسل "الاختيار2"، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر من سينرجى.
 وكان الفيديو للحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار ٢ لفض اعتصام رابعة، ويعد هذا أول رد لمكى بعد النجاح الذى حققته الحلقة، وبعد أن أصبحت التريند الأول فى مصر على منصات السوشيال ميديا.
 وبدأت قناة ON E الفضائية، عرض الحلقة الخامسة لمسلسل الاختيار 2، للفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي،والتي شهدت تصاعدا في الأحداث منذ بدايتها.
وجسدت الحلقة محاكاة لعملية حرق الكنائس في محافظة المنيا، وتصدي رجال الأمن للعناصر الإرهابية،واستهداف الجندي حارس الكنيسة، إضافة إلى عملية استهداف عدد من المنشآت الحيوية الأخرى مثل محكمة ديروط في أسيوط ومحكمة مرسى مطروح، إضافة إلى عملية اقتحام أقسام الشرطة.
 

إقرأ ايضا

مصطفى بكري

مصطفى بكري يستغيث بالدولة: أرجو التدخل لحصار ما يحدث في قنا وسوهاج

1027362396_0_0_1280_691_1000x541_80_0_0_52662e750b2bf72ab758f1f029c4e3ed

الملك سلمان وولي عهده يفاجئان الجميع بالتبرع بمبلغ ضخم لـ«إحسان»

أرشيفية

دعم باكستاني قوي للسعودية