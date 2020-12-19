السبت، 19-12-2020
11:37 ص
إيمان هاني
كشف
إيهاب رمزي، محامي سعاد ثابت والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة الكرم
"، رد فعل
السيدة سعاد بعد صدور حكم بتبرئة المتهمين في الواقعة، قائلا "الست محبطة".
وأضاف
"رمزي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب"، ببرنامج "الحكاية"
المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا :"السيدة سعاد بتقول ربنا
هو اللي هيجبلي حقي، ولو حقي مجاش على الأرض، فباب السما مفتوح، وربنا مش هيسيب حقي".
وأوضح
أن تحريات مباحث الأمن العام أكدت صحة أقوال سيدة الكرم
، حيث أفادت تحريات المباحث
أن السيدة تجردت من ملابسها تماما حتى تعرت، لافتا إلى أن تقدم السيدة سعاد ببلاغ عما
تعرضت له كان محل حيرة من أسرتها نظرا لطبيعة المجتمع الذي تعيش فيه.
وأشار
"رمزي" إلى أن تجريد سيدة من ملابسها في مجتمع ريفي أمر جديد على شهامة المصريين،
مضيفا أن جارة السيدة سعاد هى من سترتها وأحضرت لها ملابس وادخلتها منزلها.
وأضاف
أن جارة السيدة سعاد غيرت من أقوالها في النيابة نظرا لتعارض المصلحة، حيث شهدت بأن
السيدة سعاد لم تكن عارية تماما، مؤكدا أن السيدة سعاد رفضت تماما التصالح مع المتهمين
في قضيتي حريق منزلها وهتك عرضها.