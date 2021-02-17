بعد الحادث.. تعليق ناري من عماد أديب للشامتين في شقيقه

لا تكن اليوم من الشّامتين ... فَتُصبح غداً من المبتلين.#عمرو_أديب#عماد_الدين_أديب— عماد الدين أديب (@Adeeb_Emad) February 17, 2021
وفي تغريدة سابقة قال: "الحمد لله شكرًا وإمتنانًا ، الحمدلله ليلاً ونهارًا ،سرًا وجهارًا الحمدلله ملء كل شيء".
وبدأت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، التحقيق فى حادث التصادم الذى تعرض له الإعلامى عمرو أديب فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.
وتعرض أديب لموجة من التعليقات السلبية إبان وقوع الحادث اجتاحت منصات التواصل، في حين عبر آخرون عن دعمهم له.