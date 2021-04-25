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بعد الأزمة.. استقالة وزير الإعلام أسامة هيكل من منصبه

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أسامة هيكل
 
الأحد، 25-04-2021 01:22 م
صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالةه من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نظرا لظروف خاصة.
يأتي ذلك، بعد مرور 6 أشهر على أزمة اندلعت بين هيكل والصحفيين إثر نشره مقطعا مصوّرا على الصفحة الرسمية للوزارة يقول فيه إن "الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلون حوالي 60 أو 65 في المئة من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات".
في حين اتهم مذيعون ورؤساء تحرير - حينها- الوزير بالتقصير في أداء عمله، والإساءة لمهنة الصحافة، بينما وصفه بعضهم بـ"الخيانة الوطنية".
كما طالب عدد من الإعلاميين بينهم أحمد موسى ووائل الإبراشي وخالد صلاح ومحمد الباز، هيكل بتقديم استقالةه.
 

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