بعد اصابتها بالسرطان .. أنيسة حسونة : أوشكت علي الاستسلام

الإثنين، 07-12-2020
11:21 ص
إيمان هاني
وصفت
أنيسة حسونة، عضو مجلس الشعب، المرة الثالثة التي أصيبت فيها بالسرطان
بالصعب والصادمة،
معقبة: كنت أتوقع أني لن أصاب بالسرطان
مرة ثانية بعد الشفاء منه، مشيرة إلى أنها فقدت
الأمل فور علمها بإصابتها للمرة الثالثة وكادت أن تستسلم.
وأضافت
حسونة، خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"،
قائلة:" بعد الاستسلام بدأت في التفكير في بناتي وأحفادي والناس اللي في حياتي،
معقبة: قاومت المرض على مدار 6 سنوات ولكن مازال لدي أمل في الشفاء والمقاومة.
وتابعت:"
عند الإصابة تصبح السيدة في حالة رفض وإنكار للواقع، معقبة: "ابنة خالتي تعمل
طبيبة نفسية نصحتني بأن اتعامل مع السرطان
كصديق رزل، وأن تحاول سماع كلامه وإرضاءه".
وواصلت:
"كنت عايشة في كآبة وبعيط بالليل، لكن بنتي مها اقترحت علي كتابة كتاب بدون سابق
إنذار للحديث عن تجربتي، وأصرت أن أحكي بالتفصيل، لكني رفضت وكنت أخشى من ردود الفعل،
لكني عندما رأيت ردود الفعل شعرت بأنني قدمت شيء يفيد الجميع".
وفيما
يخص حديث سيدة مصر الأولى "انتصار السيسي" عن الكتاب الخاص بي كان بمثابة
طبطة، معقبة: "كتر ألف خيرها ومكنتش مصدقه أنها بتتكلم عني".