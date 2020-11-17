بعد إصابة النني.. تعرف علي مصير لاعبي المنتخب عند عودتهم لمصر

الثلاثاء، 17-11-2020
10:37 ص
إيمان هاني
طمأن
محمد فضل، رئيس بعثة منتخب مصر توجو، الجمهور على حالة اللاعب محمد النني بعد تاكد
إصابته بفيروس كورونا
، مشيرا إلى أنه لم تظهر عليه أي أعراض، وحالته مستقرة.
وأضاف
"فضل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية
"إم بي سي مصر"، بأنهم أجروا 4 مسحات لفريق المنتخب المصري بعد مباراة التوجو،
لافتا إلى أنهم أجروا مسحة أخرى في توجو وجاءت النتيجة بسلبية مسحة كل اللاعبين عدا
محمد النني جاءت نتيجته إيجابية.
وأكد
، أنه سيجرى مسحة لكل بعثة المنتخب في مطار القاهرة عند العودة، وسيتوجهوا إلى الفندق
بعدها حتى تظهر نتائج المسحات للجميع.