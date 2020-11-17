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بعد إصابة النني.. تعرف علي مصير لاعبي المنتخب عند عودتهم لمصر

محمد النني
محمد النني
 
الثلاثاء، 17-11-2020 10:37 ص إيمان هاني

طمأن محمد فضل، رئيس بعثة منتخب مصر توجو، الجمهور على حالة اللاعب محمد النني بعد تاكد إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لم تظهر عليه أي أعراض، وحالته مستقرة.
وأضاف "فضل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأنهم أجروا 4 مسحات لفريق المنتخب المصري بعد مباراة التوجو، لافتا إلى أنهم أجروا مسحة أخرى في توجو وجاءت النتيجة بسلبية مسحة كل اللاعبين عدا محمد النني جاءت نتيجته إيجابية.
وأكد ، أنه سيجرى مسحة لكل بعثة المنتخب في مطار القاهرة عند العودة، وسيتوجهوا إلى الفندق بعدها حتى تظهر نتائج المسحات للجميع.

 

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