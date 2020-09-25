بعد أنباء مده.. الوطنية للانتخابات تكشف موعد إغلاق الترشح

الجمعة، 25-09-2020
07:49 م
أحمد سالم
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض على إغلاق باب الترشح
لانتخابات مجلس النواب الجديد 2021، في الثانية ظهر غدا السبت.
ويأتي ذلك عقب انتهاء مدة العشرة أيام المحددة لتلقى أوراق المرشحين، تمهيدا لإعلان الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين بعد غدا الأحد.
وتواصل لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المرشحين المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات في 29 محكمة على مستوى الجمهورية، التأكد من توافر شروط الترشح في المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة الماضية.
وجاء ذلك من واقع المستندات المقدمة منهم كما تفصل في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.