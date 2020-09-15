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بعد أزمة رضوى الشربيني.. الإفتاء: الحجاب جمال وتكليف إلهي

بعد أزمة رضوى الشربيني.. الإفتاء: الحجاب جمال وتكليف إلهي
بعد أزمة رضوى الشربيني.. الإفتاء: الحجاب جمال وتكليف إلهي
الثلاثاء، 15-09-2020 10:05 ص عبد القادر وحيد
عقب ردود الفعل الواسعة، حول ما أثارته الإعلامية رضوى الشربيني، حول موضوع الحجاب قالت دار الإفتاء المصرية إن الحجاب تكليف إلهي.
وقالت الدار في منشور مقتضب لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن : "الحجاب تكليف إلهي.. والحجاب جمال".
وكانت رضوى الشربيني، مقدمة برنامج "هي وبس" على قناة "cbc"، قد أثارت موضوع الحجاب مرة أخرى بأن المحجبة أفضل من غير المحجبة، الأمر الذي دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإحالتها للتحقيق.
بينما دشن بعض رواد التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع المذيعة، والتي حملت هاشتاج "#أدعم رضوى الشربيني"، والذي لاقى رواجا كبيرا بين رواد مواقع التواصل.
يذكر أن الشربيني كانت قد فاجأت الجمهور برسالتها لكل من ترغب في خلع الحجاب، بقولها لها: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعي تقلعي الحجاب انتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".
وفي رسالتها قالت الشربيني أيضا: لمن ترغب في خلع الحجاب، بأن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن قائلة لهن: "انتي أحسن عند ربنا".

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