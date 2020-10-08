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بطل حرب أكتوبر يرد عيل نبأ اتصاله بـ قناة "مكملين

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اللواء طيار أحمد كمال المنصوري
 
الخميس، 08-10-2020 12:27 م إيمان هاني


أكد اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، بطل حرب أكتوبر، أن المكالمة التي عرضتها قناة مكملين ، على أساس أنه تواصل معهم هاتفيًا، "مفبركة"، معقبا:" هذه المكالمة حقيقية ولكنها لم تكن لهم وإنما لإحدى القنوات المصرية".

وأضاف المنصوري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، بأنه تواصل مع إحدى القنوات الإذاعية والتلفزيونية، وعرضوها على أنها كانت لهم.
وتابع : "هم بالفعل مكملين ولكن في الخيبة والتضليل والأكاذيب، ولم ولن يحدث أن أدخل مع مثل هذه القناة لأنني أحمل لهم الكثير من الكراهية، كونهم حاقدين على مصر".

 

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