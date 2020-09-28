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بشرى سارة بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

مدبولى
مدبولي
 
الإثنين، 28-09-2020 10:42 ص إيمان هاني

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف باستكمال منحة العمالة الغير منتظمة حتي نهاية عام 2020.
وكشف سعد، خلال مدخلة هاتفية فى برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، عن اجتماع للجهات المعنية بهذا الأمر وهم التضامن والتخطيط والمالية والجهات الرقابية والقوي العاملة، حتي يتم وضع الآليات الجديدة لاستيعاب الطلبات الجديدة، ويعاد النظر فى الطلبات القديمة التى لم يتم الاستجابة عليها.
وتابع :" من المفترض أن تكون أعداد العمالة الغير منتظمة التى أخذت منحة الرئيس تكون انخفضت بكثير بسبب عودة الكثير من الأعمال، ولكن أي كان الأعداد وأي كان الفئات التى مازالت مضارة، سيتم فتح الباب مرة أخري لتلقي الطلبات لهذه المنحة".
وأشار إلى أنه سيتم وضع نفس الاشتراطات السابقة وسيتم عمل كارت شخصي من خلال الرقم القومي يتم سحب المنحة منه بكل سهولة تسهيلا للمواطنين ولعمل عدم تكدس بين المواطنين تخوفا على صحتهم.

 

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