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بشرى سارة بشأن لقاح كورونا .. يعلنها مستشار الرئيس

الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين
 
الجمعة، 13-11-2020 11:11 ص إيمان هاني
زف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خبر سار للمواطنين بشأن فيروس كورونا ، قائلا :" إنه فور طرح لقاح فعال ضد فيروس كورونا، فأن مصر ستحصل على حصة تكفي 20% من احتياجات سكانها".

وأوضح "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، أن لقاحات فيروس كورونا ستنتج تدريجيا، حيث لن تتاح جميعها في وقت واحد، لافتا إلى أن الكمية الكبيرة من اللقاح المحتمل ضد فيروس كورونا ستنتج خلال 2021.

وتابع :" الجسم يكون مناعة ضد فيروس كورونا بعد حصوله على اللقاح بنحو 15 يوم أو 3 أسابيع، لافتا إلى أنه من المفترض توفير 1.5 مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا للعالم خلال 2021، وستكون هذه الجرعات من عدة لقاحات".


 

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