بشرى سارة.. السعودية تفتح باب إصدار التأشيرات الجديدة للعمالة المصرية

الخميس، 01-10-2020
10:25 ص
عبد القادر وحيد
بداية
من اليوم الخميس الأول من أكتوبر تعتزم المملكة العربية السعودية فتح
باب التأشيرات
الجديدة لاستقبال العمالة المصرية
، بدون أي التزامات جديدة باستثناء شهادة "pcr" الخاصة بتحليل
فيرس كورونا.
وذكرت
الوطن عن عبد الرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة، أن المملكة
العربية السعودية طلبت عودة ما يقرب من نصف مليون عامل مصري إلى أعمالهم، بعدما منعهم
فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية خلال الأشهر الماضية من العودة.
وأضاف
أن عدد العمالة المصرية
التي تعمل بالمملكة العربية السعودية نحو 2 مليون و500 ألف
عامل، يعملون فى تخصصات مختلفة مقارنة بعام 2019، حيث كان يعمل بالمملكة 2 مليون و700
ألف عامل.
وتابع:
المملكة تحتل المرتبة الأولى بين دول الخليج من حيث عدد المصريين العاملين بها، حيث
تستأثر بـ70% من العمالة المصرية
، تليها الإمارات في المرتبة الثانية حيث تستقبل مليونا
و500 عامل مصري، وفي المرتبة الثالثة تأتي الكويت بنحو 700 ألف عامل.
وأشار
المرسي إلى أن 177 ألف عامل مصري استقروا في مصر بعد فتح
خطوط الطيران، وعودة الحياة
إلى طبيعتها، وذلك وفق إرادتهم، وبدون أي تسريح لهم.
كما
نفى نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة، حدوث أي مستجدات فيما يتعلق بالعمالة المصرية
بالكويت،
منوها أن المشكلة الوحيدة الجماعية التى حدثت هناك تتعلق بالعالقين.