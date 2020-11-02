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بشأن الإساءة للنبي.. ماكرون يجري اتصالًا هاتفيًا بالسيسي وهذه نتائجه

الرئيسان السيسي وماكرون
السيسي
 
الإثنين، 02-11-2020 07:16 م أحمد سالم
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين تناولا عددا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك في إطار تشاورهما المنتظم لتنسيق المواقف، خاصة تجاه تسوية القضية الليبية في إطار الخطوط المعلنة وثبيت وقف إطلاق النار. 

وتطرق الاتصال كذلك، إلى المواقف المشتركة للبلدين إزاء مواجهة الإرهاب والتطرف وداعميه وسبل القضاء عليه، وكذا تناول الأعمال الإرهابية التي شهدتها فرنسا مؤخراً، حيث أكد الرئيس، ضرورة التفرقة الكاملة بين الدين الإسلامى، لما يدعو إليه من نشر السلام والتسامح ونبذ العنف، وبين الأعمال الإرهابية التي يرتكبها بعض المدعين الانتماء للإسلام وهو منهم برئ، وهي أعمال مدانة في كافة أشكالها، ولا يجوز لمرتكبيها الاستناد إلى أى من الأديان السماوية في القيام بها.

وأضاف الرئيس أن هناك ضرورة للتركيز على نشر قيم التعايش بين المنتمين للأديان المختلفة عبر الحوار والفهم والاحترام المتبادل وعدم المساس بالرموز الدينية، مؤكداً أن مصر ماضية في الاضطلاع بدورها في هذا الإطار، بما يحول دون نجاح الجماعات الإرهابية والدول الداعمة لها في تحقيق أهدافها وفي تشويه صورة الإسلام والاتجار به لتأجيج المشاعر.
 

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