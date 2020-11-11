بروتوكول لتطوير البنية التكنولوجية للسياحة والآثار

الأربعاء، 11-11-2020
01:38 م
أمينة عبد العال
شهد
الدكتور خالد العناني وزير السياحة
والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
وتكنولوجيا
المعلومات توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لتطوير البنية التكنولوجية لوزارة
السياحة
والآثار.
ووقع
البروتوكول كل من غادة شلبي نائب وزير السياحة
والآثار لشئون السياحة
، والمهندس رأفت
هندي نائب وزير الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، حسبما جاء
في البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .
و
أشار البيان إلي أن مدة العمل بهذا البروتوكول تبلغ مدة ثلاث سنوات، وتهدف إلى المساهمة
في تحقيق التحول الي المجتمع الرقمي، وتطوير وتحسين الخدمات السياحية وإظهار قيمة المعالم
السياحية والأثرية وزيادة فرص انتشارها لتعزيز الموارد المالية باعتبارها من أهم عوامل
النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى حفظ وتوثيق وإتاحة معلومات عن الآثار المصرية باستخدام
التقنيات الحديثة، ورفع الوعي الأثري وتعريف المجتمع المصري والعالمي بأنشطة وخدمات
وزارة السياحة
والآثار، والمساهمة في تنشيط السياحة
لمصر في الفترة المقبلة وزيادة
عدد السائحين الوافدين إليها.
وأشار
الدكتور خالد العناني، خلال توقيع البروتوكول، إلى أن وزارة الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
لا تدخر أي جهد ودعم فني وتقني لصالح وزارة الآثار ، حيث أن هذا هو ثالث بروتوكول يتم
توقيعه بين الوزارتين للترويج السياحة
والآثار.
ومن
جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات أن هذا البروتوكول
يأتي استكمالا للتعاون المشترك بين وزارتي الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات والسياحة
والآثار في عدد من المشروعات من أجل استخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
في الترويج للسياحة المصرية على المستوى العالمي وتعريف العالم بالكنوز الأثرية المتفردة
التي تملكها مصر، مشيرا إلى أن البروتوكول.
يذكر
أن هذا البروتوكول يأتي في إطار السعي نحو بناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الثقافة
المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة الخدمات وأهمها خدمات السياحة
والآثار، وحرص وزارة السياحة
والآثار على تطويع تكنولوجيا المعلومات لتحقيق رؤيتها
الإستراتيجية، والإعداد الجيد لخطة التنمية الاقتصادية لتطوير القطاع السياحي والأثري
لكي يساهم في الاقتصاد القومي، وانطلاقا من إستراتيجية وزارة الاتصالات
وتكنولوجيا
المعلومات للتحول الرقمي وتطوير مجتمع قائم على المعرفة، وبناء اقتصاد رقمي قوى.